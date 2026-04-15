Нарышкин предупредил о политическом цунами на европейском континенте

КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Если соглашение по Украине будет заключено, население стран Европейского союза поймет, что их заставляли идти на большие жертвы, это может вызвать политическое цунами, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"И если справедливое мирное соглашение будет достигнуто на условиях, о которых, повторяю, договорились на Аляске, то население европейских стран поймет, что такое мирное соглашение в корне отличается от тех заявлений, которые делались в европейских столицах о стратегическом поражении России. И для населения Европы станет понятно, что их просто обманывают, и заставили идти на большие жертвы в экономическом плане", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.
Он подчеркнул, что, безусловно, все это вызовет не просто вопросы со стороны граждан европейских государств к политическому руководству своих стран. Это может вызвать "политическое цунами" на европейском континенте, отметил Нарышкин.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.