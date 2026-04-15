Нарышкин предупредил о политическом цунами на европейском континенте

КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Если соглашение по Украине будет заключено, население стран Европейского союза поймет, что их заставляли идти на большие жертвы, это может вызвать политическое цунами, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что, безусловно, все это вызовет не просто вопросы со стороны граждан европейских государств к политическому руководству своих стран. Это может вызвать "политическое цунами" на европейском континенте, отметил Нарышкин.