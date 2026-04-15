Нарышкин назвал причину агрессии США против Ирана

КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Главная причина агрессии против Ирана состоит в колониальном мышлении стран Запада, прежде всего США, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Я думаю, что причин (агрессии - ред) несколько, а может быть даже много, но главная из них - колониальное мышление со стороны ведущих западных стран и, прежде всего, со стороны Соединенных Штатов Америки, которые до сих пор делят страны мира на две категории. Одна категория - которая должна управлять, руководить, ну и все остальные - которые должны подчиняться, невзирая на международное право", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.