Нарышкин: противники Ирана понимают, что ситуация может зайти в тупик

КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Итоги первого раунда переговоров по Ирану говорят о том, что у противников Тегерана есть понимание, что ситуация может зайти в тупик и эскалация никому не нужна, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Состоявшийся первый раунд переговоров в Исламабаде говорит о том, что и у противоположной стороны все-таки есть определённое понимание того, что ситуация может зайти в тупик и эскалация конфликта никому не нужна", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.