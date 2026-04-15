Нарышкин назвал обстановку на границах России и Белоруссии напряженной
20:17 15.04.2026
Нарышкин назвал обстановку на границах России и Белоруссии напряженной

КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Обстановку на западных границах России и Белоруссии можно охарактеризовать как напряжённую, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Вы абсолютно правы в том, что обстановку можно охарактеризовать как очень напряженную. Мы видим, как в странах Балтии, Польше идет усиленная милитаризация экономики, идет усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территорий прибалтийских государств, Польши. К сожалению, совсем недавно и Польша, и страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин, и мы видим, как на восточных границах государств создаются новые фортификационные сооружения. Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.
Он напомнил, что именно солдаты и офицеры Красной армии освобождали Польшу и принесли стране и свободу, и освобождение от нацизма, от оккупации со стороны нацистской Германии.
"История может повториться", - сказал Нарышкин.
