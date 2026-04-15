Рейтинг@Mail.ru
Финансист рассказал, в каких случаях кешбэк облагается налогом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 15.04.2026
Финансист рассказал, в каких случаях кешбэк облагается налогом

Финансист Мазур: обычный кешбэк по банковским картам не облагается налогом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Банкомат Т-Банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кешбэк может облагаться налогом только в случаях, когда он связан с трудовыми отношениями, обычный же кешбэк по банковским картам в рамках программ лояльности НДФЛ не облагается, рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета "Синергия" Лидия Мазур.
"... Для банковских программ лояльности действует исключение: такие бонусы и выплаты не признаются налогооблагаемым доходом. Налог может возникнуть только в отдельных случаях. Речь идет о ситуациях, когда кешбэк получен не в рамках публичной оферты, связан с трудовыми отношениями или фактически является оплатой за оказание услуг, выполнение работ либо поставку товаров. То есть для большинства владельцев обычных карт с бонусными программами поводов для беспокойства нет", - сказала "Газете.ru" Мазур.
По мнению Мазур, разговоры о налогообложении в первую очередь могут касаться нетипичных или премиальных схем, а не стандартных предложений для широкого круга клиентов. По ее словам, распространение такой практики на массовый рынок маловероятно, если кешбэк остается частью классической программы лояльности.
Она добавила, что для банков программы лояльности остаются надежными инструментами конкуренции за клиента, поэтому организации продолжат развивать кешбэк и бонусные механизмы.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала