Финансист рассказал, в каких случаях кешбэк облагается налогом

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кешбэк может облагаться налогом только в случаях, когда он связан с трудовыми отношениями, обычный же кешбэк по банковским картам в рамках программ лояльности НДФЛ не облагается, рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета "Синергия" Лидия Мазур.
"... Для банковских программ лояльности действует исключение: такие бонусы и выплаты не признаются налогооблагаемым доходом. Налог может возникнуть только в отдельных случаях. Речь идет о ситуациях, когда кешбэк получен не в рамках публичной оферты, связан с трудовыми отношениями или фактически является оплатой за оказание услуг, выполнение работ либо поставку товаров. То есть для большинства владельцев обычных карт с бонусными программами поводов для беспокойства нет", - сказала "Газете.ru" Мазур.
По мнению Мазур, разговоры о налогообложении в первую очередь могут касаться нетипичных или премиальных схем, а не стандартных предложений для широкого круга клиентов. По ее словам, распространение такой практики на массовый рынок маловероятно, если кешбэк остается частью классической программы лояльности.
Она добавила, что для банков программы лояльности остаются надежными инструментами конкуренции за клиента, поэтому организации продолжат развивать кешбэк и бонусные механизмы.
Названа сумма необлагаемого налогами дохода по вкладам
