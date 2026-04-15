Финансист рассказал, в каких случаях кешбэк облагается налогом

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кешбэк может облагаться налогом только в случаях, когда он связан с трудовыми отношениями, обычный же кешбэк по банковским картам в рамках программ лояльности НДФЛ не облагается, рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета "Синергия" Лидия Мазур.

"... Для банковских программ лояльности действует исключение: такие бонусы и выплаты не признаются налогооблагаемым доходом. Налог может возникнуть только в отдельных случаях. Речь идет о ситуациях, когда кешбэк получен не в рамках публичной оферты, связан с трудовыми отношениями или фактически является оплатой за оказание услуг, выполнение работ либо поставку товаров. То есть для большинства владельцев обычных карт с бонусными программами поводов для беспокойства нет", - сказала " Газете.ru " Мазур.

По мнению Мазур, разговоры о налогообложении в первую очередь могут касаться нетипичных или премиальных схем, а не стандартных предложений для широкого круга клиентов. По ее словам, распространение такой практики на массовый рынок маловероятно, если кешбэк остается частью классической программы лояльности.