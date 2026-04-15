МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украина не оказывает никакой материальной поддержки воевавшим за ВСУ иностранцам, в том числе получившим ранения и увечья, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
"Никакой помощи, никакого пособия украинское правительство не предоставляет", - отметил он, комментируя судьбу изувеченных на Украине наемников, сумевших вернуться на родину.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
