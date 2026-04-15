МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российские войска уничтожили наемника из Шри-Ланки, который служил в заградотряде ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Третьего апреля в Шосткинском районе Сумской области российские войска уничтожили иностранного наемника из Шри-Ланки главного сержанта ВСУ Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе", – сообщил источник.
По его словам, официально наемник числился на службе в украинском подразделении "контрдиверсионной борьбы", которое выполняет функции заградительного отряда ВСУ.
"Характерно, что наемник будет захоронен сегодня на территории Ровненской области Украины в городе Дубно. Данная практика реализуется на протяжении последних лет и прописывается в контрактах большинства иностранцев", – добавил собеседник агентства.
22 июня 2022, 17:18