В Саратове полицейские не дали девочке снять миллион рублей для мошенников

САРАТОВ, 15 апр — РИА Новости. В Саратове полицейские вовремя остановили 15-летнюю школьницу, у которой мошенники пытались выманить миллион рублей, сообщили в региональном главке МВД.

"В отдел полиции № 7 <…> по городу Саратову обратилась взволнованная женщина, которая сообщила, что ее 15-летняя дочь около трех часов ночи незаметно покинула квартиру, забрав с собой банковскую карту. Заявительница предположила, что девочка могла стать жертвой дистанционных мошенников", — говорится в канале ведомства на платформе MAX

Через несколько часов один из экипажей патрульно-постовой службы нашел девочку около банкоматов в круглосуточном гипермаркете. Она сидела на скамейке и говорила по телефону.

Полицейским она рассказала, что ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Центробанка, и убеждала ее снять со счета матери сбережения в размере миллиона рублей, чтобы передать курьеру для перевода на "безопасный счет".

Сделать это девочка не смогла, потому что забыла пин-код карты. Звонившая обещала ей решить проблему дистанционно, но в этот момент появились полицейские и сорвали аферу.

После профилактической беседы школьницу вернули матери.