Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с надбавками к пенсии

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мошенники обманывают пенсионеров, обещая персональные надбавки, и просят назвать данные карты или установить "приложение фонда", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР), и сообщают о "дополнительном перерасчете" или "персональной надбавке". Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить "приложение фонда", которое является вирусом", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются пенсионеры, а также получатели социальных выплат. Схема является актуальной для апреля, так как в этом месяце происходит индексация пенсий.
В "Мошеловке" посоветовали положить трубку, если звонят "из фонда", и перезвонить по официальному номеру горячей линии Социального фонда. Там также напомнили, что индексация происходит автоматически, без подачи заявлений и звонков.
"Сотрудники СФР никогда не запрашивают данные карт и коды из смс по телефону", - заключили в "Мошеловке".
11 октября 2025, 08:00