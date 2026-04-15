Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с надбавками к пенсии

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мошенники обманывают пенсионеров, обещая персональные надбавки, и просят назвать данные карты или установить "приложение фонда", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР), и сообщают о "дополнительном перерасчете" или "персональной надбавке". Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить "приложение фонда", которое является вирусом", - рассказали там.

Целевой группой такой схемы являются пенсионеры, а также получатели социальных выплат. Схема является актуальной для апреля, так как в этом месяце происходит индексация пенсий.

В "Мошеловке" посоветовали положить трубку, если звонят "из фонда", и перезвонить по официальному номеру горячей линии Социального фонда. Там также напомнили, что индексация происходит автоматически, без подачи заявлений и звонков.