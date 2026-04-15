Моргенштерн* через суд добился отмены запрета на въезд в Литву

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Признанный в РФ иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн* через суд добился отмены запрета на въезд в Литву сроком на 10 лет, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на решение суда.

В ноябре 2025 года Литва запретила рэперу въезд, указав, что он может представлять собой угрозу государственной безопасности.

« "Литовский высший административный суд (LVAT) в среду удовлетворил апелляционную жалобу российского рэпера Алишера Моргенштерна* и отменил запрет на въезд в Литву сроком на 10 лет", - говорится в публикации на портале.

Суд счел, что такая строгая мера должна быть обоснована чёткими и достаточными данными, которых в данном деле не было, отмечает портал.

Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года.