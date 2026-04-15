Рейтинг@Mail.ru
Моргенштерн* через суд добился отмены запрета на въезд в Литву
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:36 15.04.2026
Моргенштерн* через суд добился отмены запрета на въезд в Литву

LRT: рэпер-иноагент Моргенштерн в суде добился отмены запрета на въезд в Литву

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Рэп-исполнитель Моргенштерн*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Признанный в РФ иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн* через суд добился отмены запрета на въезд в Литву сроком на 10 лет, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на решение суда.
В ноябре 2025 года Литва запретила рэперу въезд, указав, что он может представлять собой угрозу государственной безопасности.
«

"Литовский высший административный суд (LVAT) в среду удовлетворил апелляционную жалобу российского рэпера Алишера Моргенштерна* и отменил запрет на въезд в Литву сроком на 10 лет", - говорится в публикации на портале.

Суд счел, что такая строгая мера должна быть обоснована чёткими и достаточными данными, которых в данном деле не было, отмечает портал.
Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года.
* Признан в России иноагентом.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала