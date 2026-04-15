Рейтинг@Mail.ru
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам покинул пост после 13 лет работы - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:52 15.04.2026 (обновлено: 14:07 15.04.2026)
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам покинул пост после 13 лет работы

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Монсен покинул пост после 13 лет работы

© Фото : соцсетиАрильд Монсен
Арильд Монсен - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : соцсети
Арильд Монсен. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен покинул свой пост после 13 лет работы, несмотря на желание ее продолжить, сообщает VG.
После всесторонней оценки Монсену не был предложен новый контракт с Норвежской лыжной ассоциацией. Руководство команды считает, что внесение кадровых изменений является разумным решением. Отмечается, что тренерский штаб получил четкую обратную связь от лыжников, которые хотят изменений в предстоящем сезоне, но это не единственная причина принятого решения.
"Арильд во многом был творцом успеха норвежских лыжных гонок на протяжении многих лет, и он является одним из тех, кто обеспечивает преемственность в национальной команде. Мы благодарны ему за все, что он сделал, и особенно за его обширный опыт и большую преданность делу", – говорится в сообщении лыжной ассоциации.
"Я был полон решимости продолжать еще один сезон, но этого не произошло. Я понимаю, что перемены желательны, и принимаю это решение профессионально. Это часть спорта высшего уровня", – сказал Монсен.
Лыжные гонкиСпортНорвегия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала