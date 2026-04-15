Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам покинул пост после 13 лет работы

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен покинул свой пост после 13 лет работы, несмотря на желание ее продолжить, сообщает VG

После всесторонней оценки Монсену не был предложен новый контракт с Норвежской лыжной ассоциацией. Руководство команды считает, что внесение кадровых изменений является разумным решением. Отмечается, что тренерский штаб получил четкую обратную связь от лыжников, которые хотят изменений в предстоящем сезоне, но это не единственная причина принятого решения.

"Арильд во многом был творцом успеха норвежских лыжных гонок на протяжении многих лет, и он является одним из тех, кто обеспечивает преемственность в национальной команде. Мы благодарны ему за все, что он сделал, и особенно за его обширный опыт и большую преданность делу", – говорится в сообщении лыжной ассоциации.