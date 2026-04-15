Гендиректора "Черноморочки" Фролова внесли в базу данных "Миротворца"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Генеральный директор Новороссийского центра развития спорта и женского гандбольного клуба "Черноморочка" Олег Фролов внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Фролова были опубликованы на сайте во вторник вечером. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стал пост в социальной сети ВКонтакте в 2024 году, который был опубликован в официальной группе "Черноморочки" и посвящался Дню России.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.