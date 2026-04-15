00:06 15.04.2026
Трех российских гандболисток внесли в базу сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Екатерина Маренникова
Екатерина Маренникова. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Трое российских гандболисток внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Речь идет об игроке гандбольного клуба города Ростов-на-Дону Анастасии Шавман, чемпионке Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2018 года Екатерине Маренниковой и бывшем игроке гандбольного клуба города Тольятти Виктории Шамановской.
Персональные данные спортсменок были опубликованы на сайте во вторник вечером. "Миротворец" обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало участие гандболисток в тренировочных сборах в Крыму в 2019 и 2020 годах.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
СпортГандболДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРостов-на-ДонуЕкатерина МаренниковаДунья МиятовичОБСЕУкраина
 
