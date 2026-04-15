Минобороны раскрыло, где европейцы производят дроны для ВСУ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Филиалы украинских компаний по производству беспилотников расположены на территории восьми стран Европы, следует из данных, предоставленных Минобороны.

По информации российского военного ведомства, они находятся в Великобритании, Германии , Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии.

© Минобороны РФ Филиалы украинских компаний в Европе

В Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции тем временем делают комплектующие для дронов.

Как сообщили в министерстве, 26 марта власти нескольких европейских стран решили нарастить производство и поставки БПЛА для ударов по России из-за все больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы.

"Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", — заявили там.