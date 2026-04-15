Минобороны раскрыло, где европейцы производят дроны для ВСУ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Филиалы украинских компаний по производству беспилотников расположены на территории восьми стран Европы, следует из данных, предоставленных Минобороны.
© Минобороны РФ — Филиалы украинских компаний в Европе
В Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции тем временем делают комплектующие для дронов.
"Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", — заявили там.
В ведомстве предупредили, что атаки против России с применением этих БПЛА приведут к непредсказуемым последствиям, подчеркнув, что такие действия лишь ускоряют втягивание этих стран в вооруженный конфликт.
