В Минобороны заявили о втягивании Европы в войну с Россией

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Действия европейских правителей, которые размещают у себя производство беспилотников для Украины, всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией, заявило Минобороны РФ.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что руководством ряда стран Европы на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России. При этом существенное увеличение выпуска для киевского режима спланировано за счёт расширения финансирования расположенных на территории европейских стран "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.
"Вместо укрепления безопасности европейских государств действия европейских правителей всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией", - говорится в сообщении МО РФ.