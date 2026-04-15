14:38 15.04.2026
В Северной Осетии волонтеры спасли оставшегося без матери медвежонка

© Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА/TelegramМедвежонок из Северной Осетии, которого перевезли в подмосковный парк "Земля прайда"
Медвежонок из Северной Осетии, которого перевезли в подмосковный парк "Земля прайда"
НАЛЬЧИК, 15 апр – РИА Новости. Волонтеры в Северной Осетии спасли оставшегося без матери трехмесячного медвежонка, его перевезли в подмосковный парк "Земля прайда", сообщила РИА Новости участница волонтерской организации "Бездомных нет. Владикавказ" Марина Плиева.
По словам Плиевой, маленького медвежонка на своем участке нашел житель пригорода Владикавказа. "Нашли... в дровах... Оставили... кашу, огородили место, думали, придет мать, но она не пришла, и еда осталась нетронутой. Стало понятно... мама уже не жива, так как медведицы никогда не бросают малышей", - рассказала она.
Когда волонтеры приехали за медвежонком, животного не оказалось на месте, его нашли в лесу возле речки.
"Малышка вся мокрая была, дрожала, завернули ее в одеялко, отогрели немного. Оказалось, что она абсолютно ручная, не боится людей, поэтому мы предположили, что она могла до этого жить у кого-то дома. Но она не ела два дня, переохладилась... А у нас здесь нет таких специалистов по диким животным, которые могут что-то подсказать. Поэтому мы обратились в "Землю прайда", где нас сориентировали, что и как лучше делать, и решили ее перевезти туда. Тем более опыт уже есть, пару лет назад мы отправляли туда другого медвежонка - Грушу", - поделилась волонтер.
По ее словам, сейчас Дынька (так назвали малышку), которой примерно три месяца, уже находится в Подмосковье. "Дорогу в тысячу километров Дынька перенесла неплохо, сейчас находится на карантине. Надеемся, что все у нее будет хорошо", - добавила Плиева.
