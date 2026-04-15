Краснодарский край
 
18:07 15.04.2026
Вице-губернатор Кубани проверила работу медучреждений

CC BY 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) / Поликлиника в станице Старовеличковской в Калининском районе, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 15 апр – РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева проверила работу медицинских учреждений в Калининском районе в рамках рабочей поездки, рассказали журналистам в пресс-службе администрации региона.
"Во время рабочей поездки в муниципалитет заместитель главы региона посетила поликлинику в станице Старовеличковской и терапевтическое отделение центральной районной больницы в станице Калининской… Заместитель главы региона также посетила терапевтическое отделение ЦРБ станицы Калининской, где проводят капремонт по госпрограмме "Развитие здравоохранения", - сказали журналистам в пресс-службе.
По данным краевой администрации, поликлинику в станице Старовеличковской, рассчитанную на 100 посещений в смену, построили в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", который с 2025 года входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
Во время визита в поликлинику вице-губернатор поручила главе Калининского района решить вопрос транспортной доступности для того, чтобы жители могли комфортно посещать врачей, отметили в пресс-службе администрации Кубани.
Также во время рабочей поездки Воробьева оценила готовность капитального ремонта терапевтического отделения больницы в станице Калининской, сказали в пресс-службе. В настоящее время капремонт завершен на 75%, производится замена кровли, окон, инженерных сетей, выполняется отделка помещений в отделении, заключили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
