Вице-губернатор Кубани проверила работу медучреждений

КРАСНОДАР, 15 апр – РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева проверила работу медицинских учреждений в Калининском районе в рамках рабочей поездки, рассказали журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Во время рабочей поездки в муниципалитет заместитель главы региона посетила поликлинику в станице Старовеличковской и терапевтическое отделение центральной районной больницы в станице Калининской… Заместитель главы региона также посетила терапевтическое отделение ЦРБ станицы Калининской, где проводят капремонт по госпрограмме "Развитие здравоохранения", - сказали журналистам в пресс-службе.

По данным краевой администрации, поликлинику в станице Старовеличковской, рассчитанную на 100 посещений в смену, построили в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", который с 2025 года входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Во время визита в поликлинику вице-губернатор поручила главе Калининского района решить вопрос транспортной доступности для того, чтобы жители могли комфортно посещать врачей, отметили в пресс-службе администрации Кубани.