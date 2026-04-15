Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 15.04.2026 (обновлено: 15:59 15.04.2026)
В Соцфонде рассказали о повышении маткапитала в этом году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Семья . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Материнский капитал в 2026 году был проиндексирован, размер выплаты на первого ребенка теперь составляет почти 729 тысяч рублей, маткапитал на двух детей увеличен до 963 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда РФ.
«
"Материнский капитал в этом году был проиндексирован для миллионов российских семей. В результате повышения размер средств на первого ребенка теперь составляет почти 729 тысяч рублей, материнский капитал на двух детей увеличен до 963 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что доплата на второго ребенка превысила 234 тысячи рублей. Программа материнского капитала работает в России с 2007 года и направлена на поддержку семей с детьми. Изначально финансовую помощь государства могли получить родители двух детей, но в результате выдачу сертификата распространили и на первенцев.
Согласно данным пресс-службы, фонд оформляет соответствующую выплату только один раз. Если семья не получала сертификат на первого или второго ребенка, родители вправе оформить его на третьего и следующих детей. Правила программы позволяют выбрать один вариант распоряжения средствами или распределить деньги по нескольким направлениям.
С 1 февраля 2026 года материнский капитал в России проиндексирован на 5,6%.
Женщина с коляской в парке Братеевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
РоссияМатеринский капиталСоциальный фонд РоссииОбществоСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала