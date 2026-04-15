В Соцфонде рассказали о повышении маткапитала в этом году

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Материнский капитал в 2026 году был проиндексирован, размер выплаты на первого ребенка теперь составляет почти 729 тысяч рублей, маткапитал на двух детей увеличен до 963 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда РФ.
Уточняется, что доплата на второго ребенка превысила 234 тысячи рублей. Программа материнского капитала работает в России с 2007 года и направлена на поддержку семей с детьми. Изначально финансовую помощь государства могли получить родители двух детей, но в результате выдачу сертификата распространили и на первенцев.
Согласно данным пресс-службы, фонд оформляет соответствующую выплату только один раз. Если семья не получала сертификат на первого или второго ребенка, родители вправе оформить его на третьего и следующих детей. Правила программы позволяют выбрать один вариант распоряжения средствами или распределить деньги по нескольким направлениям.
С 1 февраля 2026 года материнский капитал в России проиндексирован на 5,6%.
