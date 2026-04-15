В Новосибирской области погиб путешественник Маслобоев

КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Знаменитый путешественник Юрий Маслобоев, прошедший в составе сибирских экстремалов кругосветную экспедицию под руководством новосибирца Анатолия Кулика "Через океаны с Energy Diet" на самодельном надувном и разборном парусном катамаране, погиб, катаясь на кайте по Обскому морю, сообщил РИА Новости друг Маслобоева экстремал Александр Орлов.
"Да. Вчера", – сказал Орлов, отвечая на вопрос РИА Новости о том, правда ли, что Маслобоев погиб.
Орлов уточнил, что Маслобоев катался на кайте по Обскому морю.
"Что произошло, никто не видел и не знает… Увидели его недалеко от берега из автобуса проходящего, вызвали МЧС, он лежал. Тут разночтения: или лежал в воде головой вниз – первая информация была, потом написали, что вроде на льду около промоины лежал. Подъехала лодка, его вытащили на лед, делали реанимацию сердечно-легочную, вроде запустили сердце, приехала скорая… в скорой еще раз сердце остановилось. Запустили, довезли до больницы – и еще раз (сердце - ред.) остановилось. И уже больше не смогли его реанимировать", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что Юрию Маслобоеву 12 апреля исполнилось 65 лет.
Старт кругосветного путешествия был феврале 2008 года из Таиланда. На первом этапе команда состояла из двух человек. На самодельном надувном катамаране они прошли до ОАЭ и вернулись в Россию на самолете. В марте 2011 года мореплаватели завершили безостановочный переход через Атлантику из Намибии в Бразилию. Четвертый этап кругосветного путешествия состоялся в 2012-2013 годах. Тогда впервые в истории мореплавания на подобном судне был пересечен Тихий океан.