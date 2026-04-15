В Новосибирской области погиб путешественник Маслобоев

КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Знаменитый путешественник Юрий Маслобоев, прошедший в составе сибирских экстремалов кругосветную экспедицию под руководством новосибирца Анатолия Кулика "Через океаны с Energy Diet" на самодельном надувном и разборном парусном катамаране, погиб, катаясь на кайте по Обскому морю, сообщил РИА Новости друг Маслобоева экстремал Александр Орлов.

"Да. Вчера", – сказал Орлов, отвечая на вопрос РИА Новости о том, правда ли, что Маслобоев погиб.

Орлов уточнил, что Маслобоев катался на кайте по Обскому морю.

"Что произошло, никто не видел и не знает… Увидели его недалеко от берега из автобуса проходящего, вызвали МЧС , он лежал. Тут разночтения: или лежал в воде головой вниз – первая информация была, потом написали, что вроде на льду около промоины лежал. Подъехала лодка, его вытащили на лед, делали реанимацию сердечно-легочную, вроде запустили сердце, приехала скорая… в скорой еще раз сердце остановилось. Запустили, довезли до больницы – и еще раз (сердце - ред.) остановилось. И уже больше не смогли его реанимировать", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что Юрию Маслобоеву 12 апреля исполнилось 65 лет.