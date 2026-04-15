Маркевич: развитие агрогородков обеспечило эффективность АПК Беларуси
17:53 15.04.2026
Маркевич: развитие агрогородков обеспечило эффективность АПК Беларуси

Маркевич: развитие агрогородков обеспечило эффективность АПК Республики Беларусь

Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике Иван Маркевич - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике Иван Маркевич
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Развитие белорусских агрогородков дало серьезный импульс белорусской аграрной отрасли, но самое главное – обеспечило ее эффективность, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике Иван Маркевич.
В среду в Минске проходит семинар Парламентского собрания Союза Беларуси и России на тему "Развитие сельских территорий в Союзном государстве: актуальность и перспективные направления".
Семинар Парламентского собрания Союза Беларуси и России на тему Развитие сельских территорий в Союзном государстве: актуальность и перспективные направления в Минске - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Маркевич отметил, что активное развитие агрогородков в Беларуси началось в 2004 году благодаря инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко. По словам депутата, за это время был достигнут определенный результат в сельском хозяйстве, в частности, обеспечена продовольственная безопасность.
"Мы это все прочувствовали, пройдя этот период. Он длительный, но оправдал себя. Почему оправдал? Потому что сельское хозяйство за это время научилось работать технологически и уже подходит к цифровизации, научилось работать модельно", – приводит слова Маркевича Sputnik.
Он добавил, что это касается в первую очередь технологии возделывания сельскохозяйственных культур, создания современных комплексов по выращиванию крупного рогатого скота и молочных ферм.
"Результат, который достигнут по результатам 2025 года – это 11 миллиардов экспорта нашей сельхозпродукции", – заключил Маркевич.
 
