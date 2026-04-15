В столице началась регистрация на Московский марафон
17:08 15.04.2026
В столице началась регистрация на Московский марафон

Началась регистрация на Московский марафон, который пройдет 26 и 27 сентября

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Регистрация на Московский марафон началась в столице, марафон пройдет 26 и 27 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе Бегового сообщества.
"Открылась регистрация на СберПрайм Московский марафон - крупнейший марафон России, который пройдет в столице 26 и 27 сентября. Организатором события выступает Беговое сообщество при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы", - рассказали в пресс-службе.
Владимир Никитин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Легкоатлет Никитин первым в России пробежал полумарафон менее чем за час
5 октября 2025, 11:25
В пресс-службе уточнили, что в этом году ожидается, что в марафоне примут участие более 50 тысяч бегунов. Так, 26 сентября состоятся соревнования на дистанции 10 километров и "Детский забег", а 27 сентября пройдут марафон, корпоративная и студенческая эстафеты.
"С 24 по 26 сентября также пройдет "Спортивная выставка" - важная часть программы Московского Марафона, которая объединит не только участников, но и всех, кто интересуется бегом, спортом и активным городским образом жизни", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что основная регистрация на марафон продлится до 18 августа включительно.
"Для нас Московский марафон - это событие, которое давно стало больше, чем просто марафон. Он объединяет очень разных людей, задает ритм беговой осени и на несколько дней становится важной частью городской жизни. В этом году мы хотим сделать его еще масштабнее, удобнее и интереснее для участников, зрителей и гостей", - рассказал директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов, чьи слова приводит пресс-служба.
Участники Московского полумарафона - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Стало известно, сколько человек уже заявились на Московский полумарафон
2 марта, 16:13
 
