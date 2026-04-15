Мадьяр обсудил с фон дер Ляйен условия разморозки денег из фондов ЕС

БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что для разморозки денег из фондов ЕС для Венгрии примет антикоррупционные меры, приостановит работу государственных СМИ, вернет "свободу академической среде" и будет представлять венгерские интересы на всех площадках.
Ранее Мадьяр заявил, что уже провел с фон дер Ляйен переговоры о возвращении 20 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС и готов принять для этого необходимые решения. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС ранее сообщила, что ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для разморозки заблокированных средств.
Орбан разгромлен, Венгрия не смогла. А Россия сможет
13 апреля, 08:00
"Вчера я последний раз разговаривал с председателем Еврокомиссии... Я еще раз назову четыре условия... Первое условие – мы примем антикоррупционные меры, и Венгрия присоединится к Европейской прокуратуре. Мы создадим Национальное управление по возвращению и защите активов, а также другое управление по борьбе с коррупцией во всей государственной сфере", - сказал Мадьяр в интервью радио Kossuth.
Вторым условием он назвал возвращение "свободы венгерским следственным органам и судебной системе".
"Третье условие – возвращение свободы прессы... Как я уже говорил, после формирования правительства будет приостановлена новостная служба общественных СМИ... Четвёртое условие, которое мы выполним - это возвращение свободы академической среды... На этих четырех условиях мы вернем домой 8 000 миллиардов форинтов", - отметил он.
Отвечая на вопрос, приняла ли фон дер Ляйен эти условия, Мадьяр сказал, что "это не рынок, где можно принять или не принять", не ответив напрямую.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы должны быть утверждены до вечера субботы, 18 апреля.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.