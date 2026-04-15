Мадьяр обсудил с фон дер Ляйен условия разморозки денег из фондов ЕС

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште

© AP Photo / Denes Erdos Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште

БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что для разморозки денег из фондов ЕС для Венгрии примет антикоррупционные меры, приостановит работу государственных СМИ, вернет "свободу академической среде" и будет представлять венгерские интересы на всех площадках.

Ранее Мадьяр заявил, что уже провел с фон дер Ляйен переговоры о возвращении 20 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС и готов принять для этого необходимые решения. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС ранее сообщила, что ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для разморозки заблокированных средств.

"Вчера я последний раз разговаривал с председателем Еврокомиссии ... Я еще раз назову четыре условия... Первое условие – мы примем антикоррупционные меры, и Венгрия присоединится к Европейской прокуратуре. Мы создадим Национальное управление по возвращению и защите активов, а также другое управление по борьбе с коррупцией во всей государственной сфере", - сказал Мадьяр в интервью радио Kossuth.

Вторым условием он назвал возвращение "свободы венгерским следственным органам и судебной системе".

"Третье условие – возвращение свободы прессы... Как я уже говорил, после формирования правительства будет приостановлена новостная служба общественных СМИ... Четвёртое условие, которое мы выполним - это возвращение свободы академической среды... На этих четырех условиях мы вернем домой 8 000 миллиардов форинтов", - отметил он.

Отвечая на вопрос, приняла ли фон дер Ляйен эти условия, Мадьяр сказал, что "это не рынок, где можно принять или не принять", не ответив напрямую.

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана . По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы должны быть утверждены до вечера субботы, 18 апреля.