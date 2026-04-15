Коростелев заявил, что не видит проблемы в доминации норвежцев в лыжах

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил РИА Новости, что не видит проблемы в доминации норвежских спортсменов, отметив, что для него это мотивация больше работать.
Ранее двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Мартин Сундбю заявил, что отсутствие конкуренции для норвежских лыжников вредит виду спорта. На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии норвежцы взяли 11 из 18 медалей в мужских лыжных гонках, в том числе все шесть золотых наград завоевал Йоханнес Клебо.
"Возможно, если бы я был функционером, я бы видел в этом проблему, но как спортсмен не вижу. Для меня это мотивация больше работать", - сказал Коростелев.
