Иностранные лыжники могут пожалеть из-за слов о России, считает Чепалова

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, заявила РИА Новости, что иностранные лыжники могут пожалеть из-за негативных высказываний в адрес России.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
"Вероятно, это все говорилось не от головы. Видимо, так было нужно сказать. Спортсмен в любом виде - человек из другого мира. Со стороны подул ветер, и иностранцы что-то такое заявили. Если приедут наши, ничего плохого не будет. Если уж кто-то что-то против нас выскажет, это будет не от большого ума. Что будет, когда вы станете никому не нужны? Вы уже предали, и назад пути нет", - отметила Чепалова.