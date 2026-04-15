Москвич выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москвич выиграл в лотерею более 30 миллионов рублей, не угадав ни одного числа в билете, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Шестнадцатого марта 2026 года в государственной лотерее "Все или ничего" был разыгран суперприз — 33,298 миллиона рублей. Победителем стал участник 169218-го тиража из Москвы Роман Т.", — рассказали там.
Как объяснили в "Столото", завоевать суперприз в этой лотерее можно, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Сам победитель признался, что меньше всего рассчитывал на второй вариант — раньше не раз удавалось угадывать комбинации, которые приносили ему от десяти тысяч до 350 тысяч рублей.
«
"Отмечал либо случайную комбинацию, либо часто выпадающие числа из архива тиражей. Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего!" — сказал он.
Роман женат, воспитывает двоих детей: сын учится в старших классах, а дочь готовится поступать в вуз. Недавно он завершил карьеру на госслужбе и полностью посвятил себя семье — ведет домашнее хозяйство и много времени проводит на даче. Там он активно занимается спортом вместе с сыном: катается на лыжах и велосипеде, с удовольствием рыбачит.
На выигрыш Роман планирует улучшить жилищные условия и купить машину, а часть потратить на образование детей.
