Москвич выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москвич выиграл в лотерею более 30 миллионов рублей, не угадав ни одного числа в билете, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

"Отмечал либо случайную комбинацию, либо часто выпадающие числа из архива тиражей. Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего!" — сказал он.

Роман женат, воспитывает двоих детей: сын учится в старших классах, а дочь готовится поступать в вуз. Недавно он завершил карьеру на госслужбе и полностью посвятил себя семье — ведет домашнее хозяйство и много времени проводит на даче. Там он активно занимается спортом вместе с сыном: катается на лыжах и велосипеде, с удовольствием рыбачит.