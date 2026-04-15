Патрушев отметил особую важность партнерства со странами Персидского залива

АСТРАХАНЬ, 15 апр - РИА Новости. России важно уделять особое внимание партнерам из стран Персидского залива, которые заинтересованы в создании на своей территории крупных логистических хабов для зерна из РФ, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Отдельное внимание следует уделять нашим партнерам из стран Персидского залива, которые крайне заинтересованы в создании на их территории крупных логистических хабов, прежде всего для российского зерна", - подчеркнул Патрушев на совещании по развитию морской и портовой инфраструктуры для обеспечения функционирования международного транспортного коридора Север - Юг.
Кроме того, они готовы к инвестиционному участию в этом проекте, добавил он.