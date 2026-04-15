Рейтинг@Mail.ru
Израильский беспилотник атаковал машину с гумпомощью к югу от Бейрута
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 15.04.2026 (обновлено: 11:38 15.04.2026)
Израильский беспилотник атаковал машину с гумпомощью к югу от Бейрута

Израильский беспилотник атаковал машину с гумпомощью в районе Джия

© REUTERS / Mohamad ZanatyАвтомобиль, попавший под израильский удар к югу от Бейрута, Ливан. 15 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину с гуманитарной помощью в районе Джия в 25 километрах к югу от Бейрута, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
"Вражеский беспилотник атаковал машину с гуманитарной помощью на съезде с трассы в районе Джия",- передает телеканал.
Ранее в среду источник в службе скорой помощи сообщил РИА Новости об атаке беспилотника на машину в районе Саадият в 20 километрах южнее Бейрута.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана, продолжая наносить удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.
По последним данным минздрава Ливана, в результате бомбардировок погибли более 2 тысяч человек и почти 7 тысяч получили ранения.
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала