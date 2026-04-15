Израильский беспилотник атаковал машину с гумпомощью к югу от Бейрута

БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину с гуманитарной помощью в районе Джия в 25 километрах к югу от Бейрута, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
"Вражеский беспилотник атаковал машину с гуманитарной помощью на съезде с трассы в районе Джия",- передает телеканал.
Ранее в среду источник в службе скорой помощи сообщил РИА Новости об атаке беспилотника на машину в районе Саадият в 20 километрах южнее Бейрута.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана, продолжая наносить удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.
По последним данным минздрава Ливана, в результате бомбардировок погибли более 2 тысяч человек и почти 7 тысяч получили ранения.