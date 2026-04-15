Ликсутов: деловой центр открылся для резидентов ОЭЗ Москвы

12:03 15.04.2026
Ликсутов: деловой центр "ТехноФлагман" открылся для резидентов ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Деловой центр "ТехноФлагман", который располагается в индустриальном парке "Руднево", открылся для резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва", заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На площадке можно арендовать помещения под офисы, лаборатории, легкие производства и объекты социальной инфраструктуры.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город создает все необходимые условия для развития бизнеса. Импортозамещение требует новых производственных площадей, и спрос на помещения в ОЭЗ "Технополис Москва" растет. Индустриальный парк "Руднево" расположен на территории столицы и обладает хорошей транспортной доступностью. В 12-этажном комплексе "ТехноФлагман" можно арендовать помещения площадью от 20 до 1 тысячи квадратных метров", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Заместитель мэра добавил, что здесь планируется создать около 4 тысяч рабочих мест.
В состав делового центра "ТехноФлагман" входят две 12-этажные башни, соединенные двухэтажным стилобатом с торговой галереей. Общая площадь комплекса составляет 60 тысяч квадратных метров, уточнили в пресс-службе. Под офисы и лаборатории отведено 15 тысяч квадратных метров, а под магазины и кафе — около 10.
Также на третьем этаже площадью свыше 2 тысяч квадратных метров появится коворкинг и общественное пространство. Другие этажи — с третьего по двенадцатый — займут офисы, лаборатории и легкие производства.
Особенностью делового центра является зеленая крыша, где обустроили зону отдыха для сотрудников и жителей района. Там высадили свыше 1,4 тысячи деревьев и кустарников, разбили газоны, цветники, оборудовали спортивные и детские площадки.
На данный момент в деловом центре работают кафе, спортклубы, магазины и аптека. Планируется открыть супермаркет, школу киберспорта, салон красоты и химчистку.
Столица активно развивает инфраструктуру для высокотехнологичных производств, что способствует созданию рабочих мест и вносит вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ликсутов ранее указывал, что компания "ХайТэк", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", создала и вывела на рынок первый отечественный ускоритель нейросетей, в 2025 году микрочип вошел в реестр российской промпродукции Минпромторга и подтвердил статус на международном уровне.
