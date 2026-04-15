Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Ормузском проливе

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону ситуацию в Ормузском проливе, выступив за прекращение любых враждебных действий, заявили в российском дипведомстве.
"Проведен обмен мнениями о ситуации, сложившейся в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Исламскую Республику Иран и ответных шагов Тегерана", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что министры "подтвердили необходимость незамедлительного прекращения любых враждебных действий, от которых страдают прибрежные страны Персидского залива, особенно в том, что касается гражданской инфраструктуры".