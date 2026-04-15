Россия заинтересована в возобновлении инвестсотрудничества, заявил Лавров

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Когда конфликт на Украине будет урегулирован, Россия будет заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества со странами, которые готовы работать на взаимовыгодных условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда украинский кризис будет урегулирован на основе полного учета российских интересов, мы будем заинтересованы в возобновлении инвестиционного сотрудничества с теми странами, которые готовы будут делать это на равноправной, взаимоуважительной, взаимовыгодной основе", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Пекин.