Лавров заявил, что о некоторых контактах России и США не рассказывается

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Отношения России и США не находятся на "точке замерзания", контакты проводятся, но не о всех из них рассказывается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"У нас отношения с США не на "точке замерзания"... Мы регулярно общаемся на самых разных уровнях и всегда готовы к контактам. Некоторые контакты инициативно осуществляем, некоторые проводятся по просьбе американской стороны. Не обо всех мы говорим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай.