Лавров не стал гадать о последствиях заявлений США по Кубе - РИА Новости, 15.04.2026
06:38 15.04.2026
Лавров: нет смысла гадать о последствиях заявлений США в отношении Кубы

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Нет смысла гадать о последствиях заявлений США в отношении Кубы, так как Вашингтон не раз делал заявления, которые не обретали потом материальной формы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
"Какие последствия этот шаг (заявления Трампа по Кубе - ред.) может иметь, я даже сейчас не буду гадать, потому что мы слышали много заявлений из Вашингтона, и далеко не все из этих заявлений обретали потом материальную какую-то форму, форму практических действий. Мы неоднократно подтверждали свою твердую поддержку суверенитета и независимости наших кубинских друзей", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине.
В миреСШАКубаВашингтон (штат)Сергей ЛавровДональд Трамп
 
 
