Россия примет любое решение Ирана по урану, заявил Лавров

"Право на обогащение урана в мирных целях – это неотъемлемое право Исламской Республики Ирана. Как Исламская Республика сама в ходе переговоров этим правом распорядится, возьмет ли паузу или будет настаивать на сохранении этого права, любой подход, опирающийся на принцип универсальности права на обогащение, будет российской стороной принят", - заявил Лавров