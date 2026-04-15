Россия примет любое решение Ирана по урану, заявил Лавров

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет любое решение Ирана по обогащенному урану.
"Право на обогащение урана в мирных целях – это неотъемлемое право Исламской Республики Ирана. Как Исламская Республика сама в ходе переговоров этим правом распорядится, возьмет ли паузу или будет настаивать на сохранении этого права, любой подход, опирающийся на принцип универсальности права на обогащение, будет российской стороной принят", - заявил Лавров
"Мы примем любое решение, которое будет устраивать иранскую сторону (по обогащенному урану - ред.) в рамках ее законных прав", - отметил он в ходе пресс-конференции в Пекине.