Россия примет любое решение Ирана по урану, заявил Лавров - РИА Новости, 15.04.2026
06:38 15.04.2026 (обновлено: 06:40 15.04.2026)
Россия примет любое решение Ирана по урану, заявил Лавров

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет любое решение Ирана по обогащенному урану.
"Право на обогащение урана в мирных целях – это неотъемлемое право Исламской Республики Ирана. Как Исламская Республика сама в ходе переговоров этим правом распорядится, возьмет ли паузу или будет настаивать на сохранении этого права, любой подход, опирающийся на принцип универсальности права на обогащение, будет российской стороной принят", - заявил Лавров
"Мы примем любое решение, которое будет устраивать иранскую сторону (по обогащенному урану - ред.) в рамках ее законных прав", - отметил он в ходе пресс-конференции в Пекине.
