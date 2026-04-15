Лавров рассказал о продолжении поддержки Кубы Россией

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Кубе политическую, экономическую и гуманитарную поддержку, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы, конечно, оказываем Кубе - как и Китайская Народная Республика - поддержку: и политическую, в рамках ООН и на других форумах, и экономическую, и гуманитарную... То, что мы такую помощь будем продолжать оказывать... у меня нет никаких сомнений", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
