Рейтинг@Mail.ru
Россия готова помочь с проблемой обогащенного урана Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 15.04.2026
Россия готова помочь с проблемой обогащенного урана Ирана, заявил Лавров

Лавров: Россия готова помочь Ирану в решении проблемы обогащенного урана

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Глава МИД России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Россия готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Тегерана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия… готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана. Самые разные формы эта роль может обретать, включая переработку высокообогащенного урана в уран топливного уровня, передача на хранение в Россию определенного количества. Все, что будет приемлемо для Ирана без, повторюсь еще раз, нарушения его неотъемлемого права, как и права любого другого государства - права на обогащение урана в мирных целях", - сказал Лавров по итогам визита в Китай.
В миреРоссияТегеран (город)ИранСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала