06:22 15.04.2026
Россия и Китай успешно справляются с поставленными задачами, заявил Лавров

© Фото : МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Россия и Китай успешно справляются с поставленными властями задачами в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, чтобы обезопасить его от влияния тех стран, которые полагаются на санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы посмотрели, как выполняются договоренности, которые достигались президентом (РФ Владимиром - ред.) и председателем (КНР - ред.) Си Цзиньпином по вопросам выстраивания торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия таким образом, чтобы обезопасить его от вредоносного влияния тех, кто полагается не на свою способность честно конкурировать, а на санкции и другие незаконные методы шантажа, диктата", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
"Безусловно, констатировали, что мы успешно справляемся с этими задачами", - подчеркнул Лавров.
