Все страны должны исполнять Устав ООН, заявил Лавров

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Все страны мира должны оставаться приверженными Уставу ООН, в частности по вопросу суверенного равенства государств, однако Запад на протяжении десятилетий нарушает это и другие положения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сила в правде, а если правда то, что все ратифицировали Устав ООН, его надо исполнять. А мы, как и китайские друзья, оставаясь приверженными всем тем высоким идеалам, которые закреплены в Уставе ООН, рассматриваем их не просто как идеалы, а как руководство к действию", - сказал он.