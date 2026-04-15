Европа рискует попасть на энергетический осиновый кол, заявил Лавров - РИА Новости, 15.04.2026
06:13 15.04.2026
Европа рискует попасть на энергетический осиновый кол, заявил Лавров

Лавров: Европа рискует попасть на энергетический осиновый кол США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. 15.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Европейские страны, отказываясь полностью от поставок углеводородов из России, рискуют попасть на энергетический "осиновый кол" США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если образно говорить, они начинают понимать, что если сейчас Европа слезет, по их выражению, с российской нефтегазовой иглы, то автоматически может попасть на осиновый кол энергетического вида другой великой державы. И эта другая великая держава уже активно этот кол затачивает", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, не зря сейчас в Европе, "когда разразился кризис после неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, официальные лица в Европе взывают к тому, чтобы ЕК сжалилась над национальным суверенитетом стран-членов Евросоюза и отложила краны по полному перекрытию вентиля" поставок энергоресурсов из России.
