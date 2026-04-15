Лавров заявил о блокировке европейскими элитами договоренностей на Аляске - РИА Новости, 15.04.2026
06:08 15.04.2026
Лавров заявил о блокировке европейскими элитами договоренностей на Аляске

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Договоренности, достигнутые Россией и США на Аляске по Украине, блокируются европейской элитой, которая заседает Берлине, Брюсселе и Париже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"В августе 2025 на Аляске мы приняли предложения, которые, как мы были убеждены, были внесены Соединенными Штатами от чистого сердца и с самыми добрыми намерениями. К сожалению, с тех пор эти договорённости, не дух, а договорённости и понимание Аляски блокируются, торпедируются той самой европейской руководящей элитой, которая осела в Брюсселе, в Париже, в Берлине, и которым активно подпевают из Лондона", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине.
