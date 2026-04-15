США хотят переложить на ЕС сдерживание России, заявил Лавров

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. США хотят переложить на Европу ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на китайском направлении, они этого не скрывают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Соединенные Штаты хотят… переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России, чтобы освободить с себя руки, прямо скажем, на китайском направлении, они этого не скрывают, вот в этих интересах они пытаются стимулировать не только дискуссии, но и практические действия в направлении создания такого военного антироссийского, заранее анонсированного антироссийского военного блока с участием Украины", - сказал Лавров по итогам визита в Китай.