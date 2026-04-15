Рейтинг@Mail.ru
Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая, заявил Лавров - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 15.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может восполнить дефицит энергоресурсов КНР и других заинтересованных стран, возникший на фоне блокады Ормузского пролива.
"Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе", - отметил он в ходе пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос о готовности России помочь Китаю энергоресурсами на фоне блокады Ормузского пролива.
В миреРоссияКитайОрмузский проливСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала