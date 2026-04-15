Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая, заявил Лавров

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может восполнить дефицит энергоресурсов КНР и других заинтересованных стран, возникший на фоне блокады Ормузского пролива.
"Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе", - отметил он в ходе пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос о готовности России помочь Китаю энергоресурсами на фоне блокады Ормузского пролива.