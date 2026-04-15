Лавров назвал сроки визита Путина в Китай - РИА Новости, 15.04.2026
05:41 15.04.2026
Лавров назвал сроки визита Путина в Китай

Лавров: визит Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года.
"В январе этого года президент Путин и председатель Си Цзиньпин дали старт 14-му перекрестному году… образования. В рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить внимание в том числе и этому направлению при проработке повестки дня саммита", - отметил он в ходе пресс-конференции в Пекине.
