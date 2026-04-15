Лавров рассказал, что вчера обсуждал с Ван И

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в рамках переговоров с китайским коллегой Ван И при визите в Китай обсудил обострение международной обстановки на фоне действий Запада.
"Переговоры охватывали самый широкий круг вопросов - в значительной степени наши двусторонние отношения, но, прежде всего, по понятным причинам, международную проблематику, тем более что международная ситуация, которая усугубляется действиями наших западных коллег и на Украине, и в Латинской Америке, и в Ормузском проливе... эта международная ситуация оказывает воздействие на то, как развиваются двусторонние отношения между любыми государствами, в том числе, конечно, между Россией и Китаем", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита.