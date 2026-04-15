Лавров обсудил с Си Цзиньпином российско-китайские отношения

ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров обсудил с председателем Китая Си Цзиньпином на встрече в Пекине отношения двух стран.
По словам Лаврова, благодаря взаимодействию президента России Владимира Путина и лидера КНР отношения двух стран демонстрируют высокую устойчивость к потрясениям в мире в экономическом и геополитическом планах. Он подчеркнул, что противоречия на планете все больше приобретают военное измерение.
Кроме того, Лавров сообщил Си Цзиньпину о состоявшихся накануне переговорах с главой МИД Китая Ван И, в частности об обсуждении подготовки визита Путина в Китай.
Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что отношения двух стран приобрели особое значение.
«
"В условиях меняющейся международной обстановки сотрудничество России и Китая как никогда ценно", — отметил он.
Министр иностранных дел России находится в КНР с официальным визитом 14-15 апреля.