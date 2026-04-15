Брокер рассказала, что нужно сделать перед покупкой квартиры в рассрочку
16:38 15.04.2026
Брокер рассказала, что нужно сделать перед покупкой квартиры в рассрочку

Молокова: при покупке квартиры в рассрочку надо проверить свою кредитную историю

Ключи от квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ипотечный брокер Елена Молокова заявила, что перед подписанием договора рассрочки при покупке квартиры следует проверить свою кредитную историю, чтобы исключить отказ по ипотеке в будущем.
"Основная схема защиты от рисков при покупке квартиры в рассрочку - это оформление рассрочки с последующим расчетом наличными. Но чаще всего в практике мы встречаем ситуацию, когда клиент с рассрочки планирует переходить в ипотеку. В такой схеме я рекомендую перед оформлением рассрочки проверить кредитную историю и открытые источники, такие как сайт Федеральной службы судебных приставов", - сказала Молокова интернет-изданию NEWS.ru.
Риелтор вручает ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Названы российские города, где выгоднее всего инвестировать в недвижимость
13 апреля, 00:32
Кроме того, она пояснила, что это поможет исключить отказ по ипотеке в будущем из-за технических ошибок в кредитных отчетах или из-за незамеченных долгов. По ее словам, даже тщательная проверка не дает стопроцентной гарантии, Молокова отметила, что риски могут возникнуть уже после оформления рассрочки, так как в жизни может измениться все что угодно. Чтобы их минимизировать, необходимо заранее понимать последствия срыва договоренностей.
"Обязательно читайте договор рассрочки, особенно внимательно в той части, где прописаны штрафные санкции застройщика на случай, если вы не сможете вовремя расплатиться, и есть ли возможность этих санкций избежать", - добавила Молокова.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Домклик": объем ипотеки в России по итогам марта составил 230 млрд рублей
7 апреля, 13:51
 
