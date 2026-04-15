Опубликовано видео глубокого нокаута героя ЧМ-2018

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экс-защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов досрочно уступил музыканту, футболисту Медиалиги Дмитрию "GOODY" Гусакову в бою по правилам кикбоксинга на турнире Fight Nights.

Поединок, ставший главным событием шоу, проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве и завершился нокаутом во втором раунде после удара ногой в голову.

Для Кудряшова это противостояние было дебютным в единоборствах. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года после досрочного поражения потерял сознание, и чтобы привести его в чувство, врачам потребовалась кислородная маска.