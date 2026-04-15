Станоевич: Россия была готова сыграть против Украины на Кубке мира

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер сборной России по водному поло Деян Станоевич заявил РИА Новости, что команда была готова играть против украинцев на Кубке мира.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ играть с россиянами на Кубке мира. Команды должны были встретиться в понедельник в матче за седьмое место второго дивизиона. Федерация водного поло Украины попросила World Aquatics отменить игру, а позднее, получив отказ, приняла решение бойкотировать ее.
"Сто процентов мы были готовы играть последний матч. Спортсмены думали: будет игра, не будет, но мы провели собрание, где обсудили, что готовимся, нам нужна максимальная концентрация. Но случилось как случилось", - сказал Станоевич.