Станоевич: Россия была готова сыграть против Украины на Кубке мира

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер сборной России по водному поло Деян Станоевич заявил РИА Новости, что команда была готова играть против украинцев на Кубке мира.

"Сто процентов мы были готовы играть последний матч. Спортсмены думали: будет игра, не будет, но мы провели собрание, где обсудили, что готовимся, нам нужна максимальная концентрация. Но случилось как случилось", - сказал Станоевич.