Россия и Азербайджан пришли к соглашению по вопросу крушения самолета AZAL

15:08 15.04.2026 (обновлено: 00:16 16.04.2026)
Россия и Азербайджан пришли к соглашению по вопросу крушения самолета близ Актау

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия и Азербайджан достигли согласия относительно разрешения последствий, связанных с катастрофой самолета авиакомпании AZAL неподалеку от Актау в 2024 году, сообщается в совместном заявлении Министерств иностранных дел обеих стран.
В заявлении, размещенном на сайте российского ведомства, говорится, что стороны договорились об урегулировании последствий, включая вопрос компенсации, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, неподалеку от Актау 25 декабря 2024 года из-за непреднамеренного срабатывания системы ПВО на территории России.
Также отмечается, что предпринятые меры демонстрируют взаимное стремление развивать выгодное сотрудничество в рамках союзнических отношений.
В документе выражается уверенность в том, что постепенное развитие взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, основанное на взаимном уважении, доверии и учете интересов обеих сторон, будет и дальше способствовать укреплению добрососедских связей и расширению сотрудничества на благо двух народов.
В заявлении содержатся глубокие соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате авиакатастрофы, и подчеркивается, что стороны разделяют боль невосполнимой утраты с теми, кого коснулась эта трагедия.
