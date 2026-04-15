Россия и Азербайджан пришли к соглашению по вопросу крушения самолета AZAL

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия и Азербайджан достигли согласия относительно разрешения последствий, связанных с катастрофой самолета авиакомпании AZAL неподалеку от Актау в 2024 году, сообщается в совместном заявлении Министерств иностранных дел обеих стран.

В заявлении, размещенном на сайте российского ведомства, говорится, что стороны договорились об урегулировании последствий, включая вопрос компенсации, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, неподалеку от Актау 25 декабря 2024 года из-за непреднамеренного срабатывания системы ПВО на территории России.

Также отмечается, что предпринятые меры демонстрируют взаимное стремление развивать выгодное сотрудничество в рамках союзнических отношений.

В документе выражается уверенность в том, что постепенное развитие взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, основанное на взаимном уважении, доверии и учете интересов обеих сторон, будет и дальше способствовать укреплению добрососедских связей и расширению сотрудничества на благо двух народов.