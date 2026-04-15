Контейнеровоз вошел в иранский порт, несмотря на блокаду США
22:55 15.04.2026
Контейнеровоз вошел в иранский порт, несмотря на блокаду США

Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Контейнеровоз в среду вошел в иранский порт на острове Ларек, несмотря на блокаду со стороны США, следует из данных Marine Traffic.
Согласно данным на портале, контейнеровоз Zaynar 2 под флагом Коморских островов вышел из индийского порта Нава-Шева 11 апреля, 14 апреля вошел в Оманский залив. Контейнеровоз преодолел Ормузский пролив и прибыл в Ларек 15 апреля около 21.00 мск.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Южное командование Пентагона ранее в среду утверждало, что ни одно судно не смогло преодолеть американскую морскую блокаду иранских портов за первые двое суток, девять судов были развернуты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
