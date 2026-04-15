Единый контакт-центр по ветеринарии Подмосковья принял 9 тысяч обращений

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Единый контакт-центр по вопросам ветеринарии Подмосковья принял более 9 тысяч обращений с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В среднем операторы обрабатывают от 50 до 120 звонков в день, помогая владельцам животных по самым разным вопросам. Обращения сначала обрабатывает голосовой помощник – робот "Вита". Он отвечает на типовые вопросы, а при необходимости переводит звонок на профильного специалиста.

В ведомстве отметили, что чаще всего на горячую линию обращаются по вопросам регистрации домашних животных, вакцинации, записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся питомцев.